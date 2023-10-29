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Спікер Палати представників США підтвердив розділення допомоги Україні та Ізраїлю

Неділя 29 жовтня 2023 23:30
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Спікер Палати представників США підтвердив розділення допомоги Україні та Ізраїлю Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що фінансування допомоги Україні та Ізраїлю розглянуть у різних законопроєктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Ми збираємося розглянути окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю. Це нагальна й невідкладна потреба", – сказав спікер.

Він також додав, що події в Ізраїлі "вимагають негайної уваги", мовляв, тому треба розглянути це питання окремо.

"Я вірю, що це буде підтримано обома партіями, і дуже на цьому наполягатиму", - зазначив Джонсон.

Що передувало

25 жовтня у США Палата представників обрала свого нового спікера після відставки Кевіна Маккарті. Спікером нижньої палати американського Конгресу став республіканець Майк Джонсон, який є соратником екс-президента Дональда Трампа, і раніше голосував проти пакета допомоги Україні 40 мільярдів доларів.

Наразі Джонсон, уже будучи новим спікером Палати представників США, заявив про свою готовність до переговорів щодо виділення допомоги Україні, але "за певних умов". Зокрема йдеться про бажання підзвітності.

Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити на постачання Україні, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Додамо, що група сенаторів США від Республіканської партії надала окремий законопроект, запропонувавши не поєднувати в одному пакеті фінансову допомогу Україні та Ізраїлю. З такою ж пропозицією виступав і сам Джонсон.

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