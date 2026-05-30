Глава Пентагону: будь-яка угода з Іраном "буде вигідною"
Міністр війни США Піт Хегсет заявив, що наразі будь-яка угода з Іраном буде хорошою угодою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Хегсета, президент США Дональд Трамп проявляє терпіння, щоб переконатися, що будь-яка мирна угода з Іраном гарантує, що країна не набуде ядерної зброї.
"Сьогодні вранці у мене була можливість поговорити з президентом Трампом. Він хотів, щоб я ще раз наголосив, наскільки терплячий він у прагненні до того, щоб будь-яка угода, укладена Америкою в рамках цього історичного починання, була хорошою, навіть чудовою, і він терплячий у цьому прагненні", - сказав він на міжнародному форумі в Сінгапурі.
Глава Пентагону додав, що якщо Іран не хоче укласти вигідну угоду, яка гарантуватиме відсутність наявності у країни ядерної зброї, то тоді Тегеран може "помірятися силами" з армією США.
Пізніше, коли репортер запитав Хегсета з приводу його слів про те, що "будь-яка угода буде вигідною", той відповів:
'Мені подобаються нещирі запитання від нещирої преси. Я сказав, що це буде вигідна угода', - каже міністр війни США.
Він також зазначив, що якщо буде відповідний прикол, то війська США готові відновити бойові дії. За його словами, запасів зброї для цього завдання достатньо.
Варто додати, що коментар Гегсета пролунав після того, як менше ніж 12 годин тому Трамп провів зустріч із радниками в ситуаційному центрі Білого дому. Джерела CNN кажуть, що саме на цій зустрічі президент мав ухвалити "остаточне рішення", чи йти на угоду з Іраном, чи ні. Але через дві години зустрічі і вже багато годин після неї - жодних офіційних заяв від Трампа досі так і не було.
Мирна угода між США та Іраном
Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що невигідна угода для Америки стане тією межею, після якої США знову доведеться відновити атаки по Ірану.
Але практично в той самий період у ЗМІ була інформація, що сторони нібито узгодили рамкову угоду, яка передбачає продовження перемир'я на 60 днів, відкриття Ормузької протоки і переговори щодо ядерної програми Ірану, щоб за ці два місяці узгодити фінальну угоду.
Нюанс лише полягає в тому, що тепер її мав схвалити Трамп, але чи зробив він це, досі невідомо. При цьому вчора він знову висунув Ірану ультиматум із 4 пунктів, заявивши, що відкриття протоки буде лише за умови відмови Ірану від ядерних амбіцій.