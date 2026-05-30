Глава Пентагона: любая сделка с Ираном "будет выгодной"
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что на данный момент любое соглашение с Ираном будет хорошей сделкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Хегсета, президент США Дональд Трамп проявляет терпение, чтобы убедиться, что любое мирное соглашение с Ираном гарантирует, что страна не приобретет ядерное оружие.
"Сегодня утром у меня была возможность поговорить с президентом Трампом. Он хотел, чтобы я еще раз подчеркнул, насколько терпелив он в стремлении к тому, чтобы любая сделка, заключенная Америкой в рамках этого исторического начинания, была хорошей, даже великолепной, и он терпелив в этом стремлении", - сказал он на международном форуме в Сингапуре.
Глава Пентагона добавил, что если Иран не хочет заключить выгодное соглашение, которое будет гарантировать отсутствие наличия у страны ядерного оружия, то тогда Тегеран может "померяться силами" с армией США.
Позже, когда репортер спросил Хегсета по поводу его слов о том, что "любая сделка будет выгодной", тот ответил:
'Мне нравятся неискренние вопросы от неискренней прессы. Я сказал, что это будет выгодная сделка", - говорит министр войны США.
Он также отметил, что если будет соответствующий прикол, то войска США готовы возобновить боевые действия. По его словам, запасов оружия для этой задачи достаточно.
Стоит добавить, что комментарий Хегсета прозвучал после того, как меньше чем 12 часов назад Трамп провел встречу с советниками в ситуационном центре Белого дома. Источники CNN говорят, что именно на этой встрече президент должен был принять "окончательное решение", идти ли на сделку с Ираном или нет. Но спустя два часа встречи и уже много часов после нее - никаких официальных заявлений от Трампа до сих пор так и не было.
Мирная сделка между США и Ираном
Напомним, пару дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что невыгодная сделка для Америки станет той чертой, после которой США вновь придется возобновить атаки по Ирану.
Но практически в тот же период в СМИ была информация, что стороны якобы согласовали рамочное соглашение, которое предусматривает продление перемирия на 60 дней, открытие Ормузского пролива и переговоры по ядерной программе Ирана, чтобы за эти два месяца согласовать финальную сделку.
Нюанс лишь заключается в том, что теперь ее должен был одобрить Трамп, но сделал ли он это, до сих пор неизвестно. При этом вчера он вновь выдвинул Ирану ультиматум из 4 пунктов, заявив, что открытие пролива будет лишь при отказе Ирана от ядерных амбиций.