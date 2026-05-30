Глава Пентагона: любая сделка с Ираном "будет выгодной"

По словам Хегсета, президент США Дональд Трамп проявляет терпение, чтобы убедиться, что любое мирное соглашение с Ираном гарантирует, что страна не приобретет ядерное оружие.

"Сегодня утром у меня была возможность поговорить с президентом Трампом. Он хотел, чтобы я еще раз подчеркнул, насколько терпелив он в стремлении к тому, чтобы любая сделка, заключенная Америкой в рамках этого исторического начинания, была хорошей, даже великолепной, и он терпелив в этом стремлении", - сказал он на международном форуме в Сингапуре.

Глава Пентагона добавил, что если Иран не хочет заключить выгодное соглашение, которое будет гарантировать отсутствие наличия у страны ядерного оружия, то тогда Тегеран может "померяться силами" с армией США.

Позже, когда репортер спросил Хегсета по поводу его слов о том, что "любая сделка будет выгодной", тот ответил:

'Мне нравятся неискренние вопросы от неискренней прессы. Я сказал, что это будет выгодная сделка", - говорит министр войны США.

Он также отметил, что если будет соответствующий прикол, то войска США готовы возобновить боевые действия. По его словам, запасов оружия для этой задачи достаточно.

Стоит добавить, что комментарий Хегсета прозвучал после того, как меньше чем 12 часов назад Трамп провел встречу с советниками в ситуационном центре Белого дома. Источники CNN говорят, что именно на этой встрече президент должен был принять "окончательное решение", идти ли на сделку с Ираном или нет. Но спустя два часа встречи и уже много часов после нее - никаких официальных заявлений от Трампа до сих пор так и не было.