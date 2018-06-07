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Глава Пентагона: торговый спор с Европой не навредит отношениям США в НАТО

НовостиПолитика    07.06.2018 - 22:09
Фото: Джеймс Маттис (flickr.com-Jim Mattis)
Фото: Джеймс Маттис (flickr.com-Jim Mattis)

Как известно, США призывает НАТО увеличивать расходы на оборону

Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Маттис не ожидает споров с Европой и Канадой в рамках НАТО по поводу новых пошлин США. Об этом он заявил перед отлетом в Брюссель для участия в заседаниях министров обороны стран НАТО, сообщает The Associated Press.

Меттиса спросили, считает ли он, что тарифы повредят безопасности связям с партнерами по НАТО, включая Канаду.

"Я сейчас не вижу этого. И я думаю, что еще преждевременно назвать это торговой войной", - сказал он.

Маттис Также добавил, что дебаты в Альянсе иногда будут "острыми", но, по его словам, европейцы и канадцы должны понять, что тарифы на сталь и алюминий являются толчком со стороны администрации Трампа для "справедливой и взаимной" торговли.

Как известно, США серьезно давят на европейских партнеров по НАТО, призывая их увеличивать расходы на оборону.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз с июля обложит пошлинами американские товары в ответ на введеные президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом повышенные пошлины на импортируемые из Европы сталь и алюминий.

Добавим, что Мексика также введет импортные пошлины в размере 25 процентов на стальные изделия, импортированные из США и введет ввозные пошлины на импорт сельскохозяйственных товаров из Америки.

Также Канада в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои пошлины на сумму в 16,6 миллиарда долларов.

Как известно, с 1 июня 2018 года США ввела пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Пентагон, НАТО, Европа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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