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США введуть мита на сталь і алюміній з ЄС, Мексики і Канади з 1 червня

НовиниЕкономіка    31.05.2018 - 17:14
Фото: Уілбур Росс (it.wikipedia)
Фото: Уілбур Росс (it.wikipedia)

Введення цих заходів Вашингтон відкладав кілька разів, сподіваючись домовитися зі своїми партнерами

Сполучені Штати Америки (США) з п'ятниці, 1 червня, вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади. Відповідну заяву зробив глава Міністерства торгівлі США Уілбур Росс, передає агентство Reuters.

За його словами, мова йде про 25-відсоткові мита на ввезення стали і 10-відсоткових - на ввезення алюмінію. Варто підкреслити, що введення цих заходів Вашингтон відкладав кілька разів, сподіваючись домовитися зі своїми партнерами.

Нагадаємо, в четвер міністр економіки Франції Бруно Ле Мер заявив, що Європа відповість на американські мита на сталь і алюміній. "Наші американські друзі повинні знати, що якщо вони приймуть агресивне рішення по відношенню до ЄС, Європа не залишить це без реакції", - підкреслив міністр.

Варто підкреслити, що міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр планував провести зустріч з американським колегою до кінця тижня і сподівався, що вдасться переконати США не вводити митні обмеження на експорт сталі та алюмінію з Європейського союзу в США.

Посол Туреччини в США повертається до Вашингтона Трамп сьогодні оголосить про введення мит на сталь і алюміній з Європи, - WSJ
Теги публікації: Евросоюз, Сполучені Штати Америки, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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