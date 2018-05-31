США введуть мита на сталь і алюміній з ЄС, Мексики і Канади з 1 червня

Введення цих заходів Вашингтон відкладав кілька разів, сподіваючись домовитися зі своїми партнерами

Сполучені Штати Америки (США) з п'ятниці, 1 червня, вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади. Відповідну заяву зробив глава Міністерства торгівлі США Уілбур Росс, передає агентство Reuters.

За його словами, мова йде про 25-відсоткові мита на ввезення стали і 10-відсоткових - на ввезення алюмінію. Варто підкреслити, що введення цих заходів Вашингтон відкладав кілька разів, сподіваючись домовитися зі своїми партнерами.

Нагадаємо, в четвер міністр економіки Франції Бруно Ле Мер заявив, що Європа відповість на американські мита на сталь і алюміній. "Наші американські друзі повинні знати, що якщо вони приймуть агресивне рішення по відношенню до ЄС, Європа не залишить це без реакції", - підкреслив міністр.

Варто підкреслити, що міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр планував провести зустріч з американським колегою до кінця тижня і сподівався, що вдасться переконати США не вводити митні обмеження на експорт сталі та алюмінію з Європейського союзу в США.