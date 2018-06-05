Мексика запровадить мита на американські товари

Планується запровадження ввізного мита обсягом 20 відсотків на імпорт американської свинини, яблук та картоплі

Мексика запровадить імпортні мита в розмірі 25 відсотків на сталеві вироби, імпортовані зі США та введуть ввізні мита на імпорт сільськогосподарських товарів з Америки. Про це повідомляє інформагенція Reuters.

Так, міністерство економіки Мексики оприлюднило список товарів, котрі імпортуються з сусідньої країни й підпадатимуть під дію нових ввізних мит.

Згідно з намірами відомства, планується запровадження ввізного мита обсягом 20 відсотків на імпорт американської свинини, яблук та картоплі. Ставки імпортного мита для певних видів сиру та американського віскі коливатимуться від 20 до 25 відсотків.

За попередніми даними, нові ставки ввізного мита на американську свинину набудуть чинності вже з 6 червня.

Згідно з урядової статистикою, торік Мексика імпортувала 650 тис. тонн свинини зі США на суму 1,07 млрд. доларів. Аби не допустити подорожчання цін на свинину на внутрішньому ринку, влада Мексики планує розширити імпорт свинини з інших країн. Для цього мають запровадити безмитні квоти обсягом до 350 тис.тонн для кожної країни-постачальника.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Канада у відповідь на мита США на імпорт сталі та алюмінію введе свої мита на суму до 16,6 мільярда доларів.

Додамо, що з 1 червня 2018 року США ввела мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.