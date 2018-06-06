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ЄС запровадить мита на американські товари з липня

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 14:44
Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)
Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)

Це відповідь на запровадженні Дональдом Трампом підвищені мита на імпортовані з Європи сталь та алюміній

Європейський Союз(ЄС) з липня обкладе митами американські товари у відповідь на запровадженні президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом підвищені мита на імпортовані з Європи сталь та алюміній. Це рішення було ухвалене у середу на засіданні єврокомісарів в Брюсселі, повідомляється на сайті Європейської комісії(ЄК).

"Слідуючи сьогоднішньому рішенню про застосування додаткових мит на обрані імпортні товари зі Сполучених Штатів, комісія розраховує завершити відповідну процедуру в координації з державами-членами до кінця червня, з тим щоб нові мита почали застосовуватися в липні", - йдеться у повідомленні ЄК.

Як зазначається, загалом Єврокомісія планує встановити мита на американські товари загальною вартістю 2,8 млрд євро.

Також комісія наголошує, що цей крок повністю відповідає правилам Світової Організації Торгівлі (СОТ) та відповідає списку продуктів, який раніше було передано СОТ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мексика запровадить імпортні мита в розмірі 25 відсотків на сталеві вироби, імпортовані зі США та введе ввізні мита на імпорт сільськогосподарських товарів з Америки.

Також  Канада у відповідь на мита США на імпорт сталі та алюмінію введе свої мита на суму до 16,6 мільярда доларів.

Додамо, що з 1 червня 2018 року США ввела мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.

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Теги публікації: Евросоюз, Сполучені Штати Америки, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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