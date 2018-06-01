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Канада підготувала відповідні заходи на мита США

НовиниПолітика    01.06.2018 - 14:23
Фото: прапор Канади (travelask.ru)
Фото: прапор Канади (travelask.ru)

Канада введе свої мита на суму до 16,6 мільярда доларів

Канада у відповідь на мита США на імпорт сталі та алюмінію введе свої - на суму до 16,6 мільярда доларів. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає CВC.

Зазначається, мита будуть введені на пивні бочки, віскі, туалетний папір і лаки для волосся.

Планується, що тарифи будуть діяти з 1 липня.

"Це сильні торгові заходи, які Канада прийняла після Другої світової війни. Це сильна і пропорційна відповідь, і абсолютно взаємна", - сказала міністр.

Також прем'єр-міністр Канада Джастін Трюдо назвав американські тарифи на сталь і алюміній "образою для канадців, які гинули разом з американцями під час війни".

Також сьогодні Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував запроваджені адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа мита на сталь та алюміній з Європейського Союзу.

Додамо, що з сьогоднішнього дня, 1 червня 2018 року, США вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Канада, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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