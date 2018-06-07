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Інтерв'ю

Глава Пентагону: торговельний спір з Європою не зашкодить відносинам США в НАТО

НовиниПолітика    07.06.2018 - 22:09
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com-Jim Mattis)
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com-Jim Mattis)

Як відомо, США закликає НАТО збільшувати витрати на оборону

Міністр оборони США Джеймс Меттіс не очікує розгортання суперечки з Європою та Канадою в рамках НАТО з приводу нових мит США. Про це він заявив перед відльотом до Брюсселя для участі в засіданнях міністрів оборони країн НАТО, повідомляє The Associated Press.

Меттіса запитали, чи вважає він, що тарифи зашкодять безпековим зв'язкам з партнерами по НАТО, включаючи Канаду.

"Я зараз не бачу цього. І я думаю, що ще передчасно назвати це торговельною війною", - сказав він.

Також Меттіс додав, що дебати в Альянсі іноді будуть "гострими", але, за його словами, європейці та канадці повинні зрозуміти, що тарифи на сталь та алюміній є поштовхом з боку адміністрації Трампа для "справедливої та взаємної" торгівлі.

Як відомо, США серйозно тиснуть на європейських партнерів по НАТО, закликаючи їх збільшувати витрати на оборону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський Союз з липня обкладе митами американські товари у відповідь на запровадженні президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом підвищені мита на імпортовані з Європи сталь та алюміній.

Додамо, що Мексика також запровадить імпортні мита в розмірі 25 відсотків на сталеві вироби, імпортовані зі США та введе ввізні мита на імпорт сільськогосподарських товарів з Америки.

Також  Канада у відповідь на мита США на імпорт сталі та алюмінію введе свої мита на суму до 16,6 мільярда доларів.

Як відомо, що з 1 червня 2018 року США ввела мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Пентагон, НАТО, Европа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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