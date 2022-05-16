Глава Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу
Глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Он рассказал, в том числе о результатах недавнего разговора с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
Остин и Резников обсудили ситуацию в Украине, ее потребности в оружии. Глава Пентагона заверил, что США намерены и дальше помогать Киеву усиливать военный потенциал страны для противодействия России.
"Министр Остин представил информацию о состоявшемся 13 мая своём телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержания каналов связи", - говорится сообщении.
Напомним, ранее глава Пентагона заявил, что Россия не хочет конфликта с НАТО.
Отметим, в начале мая Остин заявил, что Путин не мог себе представить мощную поддержку Украины мировым сообществом.
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