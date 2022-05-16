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Глава Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 16 мая 2022 02:25
Глава Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Он рассказал, в том числе о результатах недавнего разговора с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Остин и Резников обсудили ситуацию в Украине, ее потребности в оружии. Глава Пентагона заверил, что США намерены и дальше помогать Киеву усиливать военный потенциал страны для противодействия России.

"Министр Остин представил информацию о состоявшемся 13 мая своём телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержания каналов связи", - говорится сообщении.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил, что Россия не хочет конфликта с НАТО.

Отметим, в начале мая Остин заявил, что Путин не мог себе представить мощную поддержку Украины мировым сообществом.

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