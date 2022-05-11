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Россия не желает воевать с НАТО: Пентагон о расчетах Путина

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Среда 11 мая 2022 19:48
Россия не желает воевать с НАТО: Пентагон о расчетах Путина Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин не желает конфликта с НАТО. Такой вывод сделал сегодня глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления перед законодателями Палаты представителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Джеффа Селдина.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, если Россия решит напасть на кого-то из членов НАТО, это сразу изменит правила игры.

"Если посмотреть на расчеты Путина... Мое мнение таково, что Россия не хочет тягаться НАТО", - заявил Остин.

Как отметил глава Пентагона, в НАТО насчитывается 1,9 млн военнослужащих. В то же время Альянс обладает самыми передовыми возможностями в военной сфере. Если Россия решится, это сразу перерастет в "другой вид соперничества".

Следом за Остином, вопрос прокомментировал и генерал Марк Милли. Он отметил, что НАТО способно ответить на любую форму или способ эскалации, в том числе и со стороны России.

"Мы отслеживаем это каждый божий день. Это одна из самых важных вещей, которые мы делаем, отслеживая потенциальный риск эскалации в любой сфере. Готовы ли США ответить, если Россия по какой-то причине пойдет на эскалацию? Да, мой короткий ответ, однозначно да. В военном отношении мы очень способны ответить на любую форму или образ эскалации по указанию президента", - добавляет генерал Марк Милли

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НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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