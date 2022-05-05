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Путин не представлял, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины, - глава Пентагона

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 03:15
Путин не представлял, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины, - глава Пентагона Фото: глава Пентагона США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал об оборонной помощи Украине, предоставленной в рекордно сжатые сроки, и высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин не мог вообразить такую уверенную поддержку нашей страны мировым сообществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона в Twitter.

"Мы предоставили Украине помощь в обеспечении безопасности с рекордной скоростью, и весь мир может видеть разницу, которая происходит на поле боя", - говорится в публикации.

Глава американского оборонного ведомства отметил, что Путин "и представить себе не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины".

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказался о серии российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины и подчеркнул, что такие обстрелы не перекрыли поставки оружия.

Напомним, перед этим глава Пентагона рассказал о важности ВСУ в боях с российскими оккупантами на Донбассе иметь оружие, способное бить на дальние расстояния. Глава Минобороны США убежден, что оно станет решающими в следующей битве.

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