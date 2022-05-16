Глава Пентагону розповів міністру оборони України про розмову з Шойгу

Глава Пентагону Ллойд Остін зідзвонився з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Він розповів, у тому числі про результати нещодавньої розмови з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Остін і Резніков обговорили ситуацію в Україні, її потреби в зброї. Глава Пентагону запевнив, що США мають намір і далі допомагати Києву посилювати військовий потенціал країни для протидії Росії.

"Міністр Остін представив інформацію про що відбулася 13 травня свою телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, в якій він закликав до негайного припинення конфлікту в Україні і підкреслив важливість підтримки каналів зв'язку", - йдеться повідомленні.