Глава ООН посетит Турцию: назревает соглашение по "зерновому коридору" из Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Стамбул в четверг, 21 июля, поскольку организация и турецкие официальные лица хотят заключить соглашение с Россией и Украиной в письменной форме о возобновлении экспорта украинского зерна.

"Ситуация остается несколько нестабильной, поэтому я не могу точно сказать, когда что-то будет подписано. Мы еще не совсем там", - сказал спикер ООН Фархан Хак.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что он надеется на достижение соглашения и что переговоры проходят хорошо. Анкара заявила, что было достигнуто общее согласие относительно плана под руководством ООН во время переговоров в Стамбуле на прошлой неделе, и что она хочет оформить это в письменном виде в течение этой недели.