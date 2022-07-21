Глава ООН відвідає Туреччину: назріває угода щодо "зернового коридору" з України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відправиться до Стамбула у четвер, 21 липня, оскільки організація і турецькі офіційні особи прагнуть укласти угоду з Росією та Україною в письмовій формі щодо відновлення експорту українського зерна.

"Ситуація залишається дещо нестабільною, тому я не можу точно сказати, коли щось буде підписано. Ми ще не зовсім там", - сказав речник ООН Фархан Хак.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що він сподівається на досягнення угоди та що переговори проходять добре. Анкара заявила, що була досягнута загальна згода щодо плану під керівництвом ООН під час переговорів у Стамбулі минулого тижня, і що вона хоче оформити це у письмовому вигляді протягом цього тижня.