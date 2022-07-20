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Стало известно, как будет происходить экспорт украинского зерна

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Среда 20 июля 2022 22:50
Стало известно, как будет происходить экспорт украинского зерна Фото: народный депутат Рустем Умеров (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Экспорт заблокированного украинского зерна будет происходить через три порта - "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий нардепа, члена украинской делегации на переговорах с Россией Рустема Умерова "Суспільному".

"Экспорт будет происходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их", - сказал он.

Умеров отметил, что при экспорте должны соблюдаться все рекомендации Морских сил и Вооруженных сил. Так, совместно с военными были разработаны безопасные маршруты, по которым будут проходить все гражданские суда.

"Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут следовать этим рекомендациям, могут заходить к нам", - сказал он.

Нардеп также отметил, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.

"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя. Но в отношении этих коридоров, мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут лишь проверять, чтобы в этих судах не было вооружения", - добавил Умеров.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по "зерновому коридору", в которых принимали участие делегации Украины, Турции, Россия и ООН.

Участники договорились о деблокаде трех украинских портов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу подпишут на этой неделе.

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