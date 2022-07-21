"Зерновые коридоры" позволят России экспортировать удобрения и продовольствие, - МИД Турции
Открытие "зерновых коридоров" могут позволить России продолжить экспорт удобрения и продовольствия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
"Наши контакты продолжаются и после встречи в Стамбуле. Надеемся, в ближайшие дни сообщим хорошие новости. Мы сотрудничаем с обеими сторонами и ООН в этом направлении. Надеюсь, мы получим результат и решим еще одну проблему”, - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам министра, открытие "коридоров" предполагает не только экспорт зерна, подсолнечника и масла из Украины, но и экспорт продовольствия и удобрений России. Несмотря на то, что российские продукты не входят в санкционного списка, пока существуют санкции против судов, которые перевозят их.
"Это вопрос логистики, не везде доступное обслуживание, страховка важна. Для осуществления этих платежей должна работать банковская система", - добавил Чавушоглу.
Также Чавушоглу отметил, что над этим вопросом также работают США и ЕС.
Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины. Через некоторое время глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по восстановлению экспорта украинского зерна.
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