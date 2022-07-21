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"Зерновые коридоры" позволят России экспортировать удобрения и продовольствие, - МИД Турции

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Четверг 21 июля 2022 17:46
"Зерновые коридоры" позволят России экспортировать удобрения и продовольствие, - МИД Турции Фото: Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции (wikimedia)
Автор: Сергей Пышкин

Открытие "зерновых коридоров" могут позволить России продолжить экспорт удобрения и продовольствия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

"Наши контакты продолжаются и после встречи в Стамбуле. Надеемся, в ближайшие дни сообщим хорошие новости. Мы сотрудничаем с обеими сторонами и ООН в этом направлении. Надеюсь, мы получим результат и решим еще одну проблему”, - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, открытие "коридоров" предполагает не только экспорт зерна, подсолнечника и масла из Украины, но и экспорт продовольствия и удобрений России. Несмотря на то, что российские продукты не входят в санкционного списка, пока существуют санкции против судов, которые перевозят их.

"Это вопрос логистики, не везде доступное обслуживание, страховка важна. Для осуществления этих платежей должна работать банковская система", - добавил Чавушоглу.

Также Чавушоглу отметил, что над этим вопросом также работают США и ЕС.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины. Через некоторое время глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по восстановлению экспорта украинского зерна.

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