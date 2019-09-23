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Глава Налоговой рассказал, как получить кешбэк за жалобу на продавца

Новости » Экономика    23.09.2019 - 16:46
Глава Налоговой рассказал, как получить кешбэк за жалобу на продавца
Фото: Сергей Верланов (УНИАН)

Верланов пояснил суть нового закона

В принятом 20 сентября Верховной радой законе (проект №1073) предусмотрена возможность для покупателя получить часть штрафа с продавца за неправильный чек. Об этом на брифинге сказал глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Верланов, это часть всего комплекса ведения программных регистраторов расчетных операций.

По его словам, для получения денег необходимо, чтобы продавец выдал неправильный чек. "Если чек не выдан, то тогда фактически кешбэк применить невозможно, а идет штраф за невыдачу чека", - сообщил он.

Если же покупатель зайдет в свой электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы и обнаружит расхождения между выданным чеком и данными, которые продавец отправил в налоговую, он может подать жалобу.

"И если действительно было нарушение, налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых часть соответственно взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю", - сказал Верланов.

Напомним, 20 сентября Верховная рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (проект №1073). Согласно закону, на кешбэк можно было претендовать в случае, если сумма покупки составляет 850 грн.

Как сообщало РБК-Украина, принятые Верховной радой 20 сентября законы (проекты №1073 и №1053-1) внесли коренные изменения в систему администрирования налогов и использования регистраторов расчетных операций (РРО).

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