Глава Налоговой уточнил, кого коснется обязательность кассовых аппаратов

Фото: глава ГНС Сергей Верланов (yur-gazeta com)

Для продажи помидоров на рынке кассовые аппараты не потребуются

Обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) не коснется физических лиц, а также физических лиц - предпринимателей (ФЛП) из первой группы. Об этом на брифинге сказал глава Государственной налоговой службы Верланов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Верланов, обычным гражданам, которые продают что-либо на рынке, не потребуются РРО. Также это касается и ФЛП на первой группе.

"Т.е. миф о том, что дедушка, который торгует помидорами на рынке, обязан будет покупать РРО, это неправда. Первая группа предпринимателей, т.е. это фактически преобладающее большинство предпринимателей, которые торгуют на рынках, они не будет использовать РРО", - сообщил он.

В то же время глава Налоговой сообщил, что с 1 октября 2020 года вводится обязательность РРО для отдельных ФЛП на второй и четвертой группе, которые осуществляют следующие виды деятельности:

Реализация технически сложных бытовых приборов,

Реализация лекарственных средств,

Ювелирная продукция,

Розничная торговля использованными товарами в магазинах,

Деятельность ресторанов, кафе быстрого обслуживания,

Деятельность турагентств,

Деятельность отелей.

Кроме того, с 1 января 2021 года использование регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группе.

Верланов также сообщил, что программные РРО смогут использоваться через полгода после вступления в силу закона о применении регистраторов расчетных операций, одобренного Радой 20 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, 20 сентября Верховная рада Украины одобрила изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Документом предусматривается введение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.

Напомним, в июне 2018 года Кабинет министров Украины утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.