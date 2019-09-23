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Глава Податкової розповів, як отримати кешбек за скаргу на продавця

Новини » Економіка    23.09.2019 - 16:46
Глава Податкової розповів, як отримати кешбек за скаргу на продавця
Фото: Сергій Верланов (УНІАН)

Верланов пояснив суть нового закону

У прийнятому 20 вересня Верховною радою закон (проект №1073) передбачена можливість для покупця отримати частину штрафу з продавця за неправильний чек. Про це на брифінгу сказав голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Верланов, це частина всього комплексу ведення програмних реєстраторів розрахункових операцій.

За його словами, для отримання грошей необхідно, щоб продавець видав неправильний чек. "Якщо чек не видано, то тоді фактично кешбек застосувати неможливо, а йде штраф за невидачу чека", - повідомив він.

Якщо ж покупець зайде в свій електронний кабінет на сайті Державної податкової служби і виявить розбіжності між виданим чеком та даними, які продавець відправив у податкову, він може подати скаргу.

"І якщо дійсно було порушення, накладається штраф у розмірі 150% від вартості покупки, з яких частина відповідно стягується в державний бюджет, а частина йде заявнику", - сказав Верланов.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада внесла зміни до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (проект №1073). Згідно із законом, на кешбек можна було претендувати у разі, якщо сума покупки становить 850 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, прийняті Верховною радою 20 вересня закони (проекти №1073 і №1053-1) внесли корінні зміни в систему адміністрування податків і використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

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