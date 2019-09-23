Глава Налоговой пояснил отличие программных РРО от кассовых аппаратов

Фото: Сергей Верланов (УНИАН)

Принятые парламентом законы позволяют использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов

Принятые Верховной радой 20 сентября законы (проекты №1073 и №1053-1) внесли коренные изменения в систему администрирования налогов и использования регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом на брифинге сказал глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил глава ГНС, через полгода после вступления в силу законов, т.е. весной 2020 года в Украине станет возможным использование программных регистраторов, т.е. "РРО в смартфоне".

Верланов отметил, что обычные кассовые аппараты в виде "коробок, которые печатают чеки, в которые вмонированы батарейки, часы", также можно использовать и в дальнейшем.

Но параллельно появляется возможность для использования программных РРО, отметил он. По его словами, они будут бесплатными. "Государственная налоговая служба предоставляет этот сервис бесплатно. Уже на сегодняшний день можно скачать приложение на сайте ГНС и через свой электронный кабинет использовать этот сервис", - сообщил глава Налоговой.

Верланов сообщил, что "фискализация для программных РРО будет осуществляться на фискальном сервере ГНС. На сегодняшний день она происходила в кассовом аппарате, фискализваторе, поэтому он считался машиной, которая стоит денег, которая выполняет функцию".

Напомним, 20 сентября Верховная рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (проект №1073).

Как сообщало РБК-Украина, 20 сентября Верховная рада одобрила изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (проект №1053-1).