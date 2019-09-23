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Голова Податкової пояснив відміну програмних РРО від касових апаратів

Новини » Економіка    23.09.2019 - 15:13
Голова Податкової пояснив відміну програмних РРО від касових апаратів
Фото: Сергій Верланов (УНІАН)

Ухвалені парламентом закони дозволяють використовувати смартфони замість касових апаратів

Ухвалені Верховною радою 20 вересня закони (проекти №1073 і №1053-1) внесли корінні зміни в систему адміністрування податків і використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Про це на брифінгу сказав голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив глава ДПС, через півроку після вступу в силу законів, тобто навесні 2020 року в Україні стане можливим використання програмних реєстраторів, тобто "РРО в смартфоні".

Верланов зазначив, що звичайні касові апарати у вигляді "коробок, які друкують чеки, які вмонированы батарейки, годинник", також можна використовувати і надалі.

Але паралельно з'являється можливість використання програмних РРО, зазначив він. За його словами, вони будуть безкоштовними. "Державна податкова служба надає цей сервіс безкоштовно. Вже на сьогоднішній день можна завантажити додаток на сайті ДПС і через свій електронний кабінет використовувати цей сервіс", - повідомив глава Податкової.

Верланов повідомив, що "фіскалізація для програмних РРО буде здійснюватися на фіскальному сервері ДПС. На сьогоднішній день вона відбувалася у касовому апараті, фискалізваторі, тому він вважався машиною, яка коштує грошей, яка виконує функцію".

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада внесла зміни до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (проект №1073).

Як повідомляло РБК-Україна, 20 вересня Верховна рада схвалила зміни до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (проект №1053-1).

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