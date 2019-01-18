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Глава "Нафтогаза" прокомментировал снятие ареста с активов "Газпрома" в Швейцарии

Новости » Энергетика    18.01.2019 - 11:10
Глава "Нафтогаза" прокомментировал снятие ареста с активов "Газпрома" в Швейцарии
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Акции выпустили в документарной форме, поэтому не смогли определить их точное местонахождение

Глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев на брифинге в Киеве прокомментировал решение Швейцарского суда о снятии ареста с активов "Газпрома". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Коболев отметил, что судебные исполнители в Швейцарии не смогли определить точное местонахождение этих акций, поскольку их выпустили в бумажной форме.

"Пеня превышает уже примерно 100 млн долларов. Мы выяснили, что акции первого "Северного потока" выпущены в документальной форме. Это нестандартная операция, которая используется обычно для сокрытия реального владельца или для непрозрачных транзакций", - сказал он.

Коболев сообщил, что эти акции обнаружили в Великобритании, где они находятся под арестом. "Суд обязал "Газпром" их не отчуждать. В феврале должен пройти слушания. Дригие похожие слушания состоялось недавно в Нидерландах. В течение двух месяцев мы ожидаем решения", - добавил он.

Напомним, суд швейцарского кантона Цуг отменил решение об обеспечительных мерах на акции российской компании "Газпром" в "Северном потоке".

Ранее Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром".

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Новости Украины ГазпромАндрей КоболевНафтогаз Украины
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