Глава "Нафтогазу" прокоментував зняття арешту з активів "Газпрому" в Швейцарії

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Акції випустили в документарній формі, тому не змогли визначити їх точне місце перебування

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на брифінгу в Києві прокоментував рішення Швейцарського суду щодо зняття арешту з активів "Газпрому". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Коболєв зазначив, що судові виконавці у Швейцарії не змогли визначити точного місця перебування цих акцій, адже їх випустили у паперовій формі.

"Пеня перевищує вже приблизно 100 млн доларів. Ми з’ясували, що акції першого "Північного потоку" випущені в документальній формі. Це нестандартна операція, яка використовується зазвичай для приховування реального власника або для непрозорих транзакцій", - сказав він.

Коболєв повідомив, що ці акції виявили у Великій Британії, де вони знаходяться під арештом. "Суд зобов'язав "Газпром" їх не відчужувати. В лютому має відбутись слухання. Інше схоже слухання відбулось нещодавно в Нідерландах. Протягом двох місяців ми очікуємо рішення", - додав він

Нагадаємо, суд швейцарського кантону Цуг скасував рішення про забезпечувальні заходи на акції російської компанії "Газпром" в "Північному потоці".

Раніше Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, які належать ПАТ "Газпром".