Глава "Нафтогаза" назвал условия для закупок российского газа

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Кроме цены на решение о закупках влияет политика

Закупки НАК "Нафтогазом" газа у российского "Газпрома" будут зависеть как от цены, так и от решения украинского правительства. Об этом сказал глава правления НАК Андрей Коболев в эфире канала "Украина 24".

Как отметил Коболев, первое условие зависит от НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, это цена и параметры поставок. "За последние шесть лет справедливую цену "Газпром" нам не предлагал ни разу", - отметил он.

"Нафтогаз" регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ и ничего не мешает "Газпрому", прийти на аукционы, предложить нам какую-либо цену и конкурировать", - сообщил Коболев.

Кроме того, по его словам, важен и политический аспект. "Скорее всего, подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства", - заявил глава "Нафтогаза".

Напомним, Украина может импортировать через Польшу до 80% потребностей в газе. Как заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, через два соединения на границе с Польшей (Дроздовичи и Германовичи) в украинскую газотранспортную систему может поступать до 6,6 млрд кубометров газа в год.

Как сообщало РБК-Украина, 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту, объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

В то же время, пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.