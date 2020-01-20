Глава "Нафтогазу" назвав умови для закупівлі російського газу

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Крім ціни на рішення про закупівлі впливає політика

Закупівлі НАК "Нафтогазом" газу у російського "Газпрому" будуть залежати як від ціни, так і від рішення українського уряду. Про це сказав голова правління НАК Андрій Коболєв в ефірі каналу "Україна 24".

Як зазначив Коболєв, перша умова залежить від НАК "Нафтогаз України". За його словами, це ціна і параметри поставок. "За останні шість років справедливу ціну "Газпром" нам не пропонував жодного разу", - зазначив він.

"Нафтогаз" регулярно проводить аукціони, ми імпортуємо газ і нічого не заважає "Газпрому", прийти на аукціони, запропонувати нам якусь ціну і конкурувати", - повідомив Коболєв.

Крім того, за його словами, важливим є і політичний аспект. "Швидше за все, це питання стане предметом розгляду уряду", - заявив глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, Україна може імпортувати через Польщу до 80% потреб у газі. Як заявив генеральний директор Оператора ГТС України" Сергій Макогон, через два з'єднання на кордоні з Польщею (Дроздовичі і Германовичі) в українську газотранспортну систему може надходити до 6,6 млрд кубометрів газу в рік.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом, обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

У той же час, пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнуте 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну.