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Украина может импортировать через Польшу до 80% потребностей в газе

Новости » Финансы     16.01.2020 - 11:20
Украина может импортировать через Польшу до 80% потребностей в газе
Фото: Сергей Макогон (facebook com mcfire76)

Текущие мощности позволяют импортировать около 6,6 млрд кубометров газа в год

Через два соединения на границе с Польшей (Дроздовичи и Германовичи) в украинскую газотранспортную систему может поступать до 6,6 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странинце в Facebook.

Как отметил Макогон, 6,6 млрд кубометров - это больше текущей мощности терминала СПГ в польскому Свиноустье (5 млрд кубометров).

"При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд кубометров текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны", - сообщил он.

По его словам, после подписания прямого соглашения между операторами ГТС стала доступна возможность виртуального импорта из Польши.

"Это значит, что мы можем импортировать весь объем, который идет через Украину в Польшу. Сегодня через нас в Польшу идет 9 млн кубометров в сутки, следовательно эти же 9 млн кубометров могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд кубометров в год", - рассказал Макогон.

В связи с этим глава "Оператора ГТС Украины" считает нецелесообразным строительство еще одного один газопровода мощностью 5-8 млрд кубометров в год за 200 млн долларов, поскольку текущие доступные стоят невостребованными.

Украина может импортировать через Польшу до 80% потребностей в газе

Отметим, ранее генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что после окончания срока транзитного контракта между российским "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины", транзит российского газа по территории Украины останется на уровне 40 млрд кубометров в год. В связи с этим планируется реконструкция ГТС Украины под меньшие мощности.

Напомним, 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту, объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

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