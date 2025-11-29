Глава МЗС Швеції про нічний удар по Україні: очевидно, що Росія не хоче миру
Черговий масований удар по Україні свідчить про те, що Росія не зацікавлена у мирі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард написала у соцмережі Х.
Коментуючи сьогоднішній масований удар, зокрема, по Києву Стенергард наголосила на необхідності посилити підтримку України.
"Очевидно, що Росія не хоче миру. Ті країни світу, які все ще вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно посилити підтримку України та посилити тиск на Росію", - зазначила вона.
Масований удар по Україні 29 листопада
Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, зокрема Київ та Київська область.
Внаслідок обстрілу є загиблі, постраждалі та руйнування.
У деяких районах столиці після атаки РФ фіксуються перебої зі світлом, а місто Фастів Київської області - повністю знеструмлене.
Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.
У Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.
Також російські війська атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.
