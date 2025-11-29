ua en ru
Глава МИД Швеции о ночном ударе по Украине: очевидно, что Россия не хочет мира

Суббота 29 ноября 2025 11:37
Глава МИД Швеции о ночном ударе по Украине: очевидно, что Россия не хочет мира Фото: министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Очередной массированный удар по Украине свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в мире.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард написала в соцсети Х.

Комментируя сегодняшний массированный удар, в частности, по Киеву Стенергард подчеркнула необходимость усилить поддержку Украины.

"Очевидно, что Россия не хочет мира. Те страны мира, которые все еще верят в мировой порядок, основанный на правилах, должны немедленно усилить поддержку Украины и усилить давление на Россию", - отметила она.

Массированный удар по Украине 29 ноября

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в частности Киев и Киевская область.

В результате обстрела есть погибшие, пострадавшие и разрушения.

В некоторых районах столицы после атаки РФ фиксируются перебои со светом, а город Фастов Киевской области - полностью обесточен.

Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

В Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

