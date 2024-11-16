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Глава МЗС Японії здійснив неоголошений візит до України

Субота 16 листопада 2024 05:36
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Глава МЗС Японії здійснив неоголошений візит до України Фото: глава МЗС Японії Такеші Івая (facebook.com/Mofa.Japan.en)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив візит до України для переговорів з представниками влади країни. Приїзд першого дипломата Японії не був оголошений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське інформагентство Kyodo.

Глава зовнішньополітичного відомства Японії прибув до України після відвідин Перу.

В МЗС країни Сонця, що сходить, розповіли, що цей візит, очевидно, має "продемонструвати прихильність Токіо Києву в його протистоянні російській військовій агресії, яка тепер включає північнокорейські війська".

Японський міністр прибув потягом з Польщі. У суботу, 16 листопада, він має зустрітися з українським колегою Андрієм Сибігою.

Представник японського міністерства розповів Kyodo, що пізніше цього дня можливі переговори Іваї з президентом України Володимиром Зеленським.

"Цей візит відбувся в той момент, коли повернення Дональда Трампа до Білого дому після його перемоги на президентських виборах у США 5 листопада кинуло тінь на перспективи фінансової допомоги Україні з боку Великої семи промислово розвинених країн", - йдеться в публікації японського інформагентства.

Глава МЗС Японії здійснив неоголошений візит до України

Глава МЗС Японії Такеші Івая на сході Польщі їде потягом до України 15 листопада 2024 року (фото: kyodonews.net)

Підтримка України з боку Японії

Нагадаємо, Японія разом зі Штатами та іншими членами G7 підтримує Україну, запроваджуючи економічні санкції проти РФ з початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Це, зокрема, включає заморожування російських активів і заборона на експорт.

Останній візит в Україну міністра закордонних справ Японії був на початку року у січні. Тоді відомство очолювала Йоко Камікава. Додамо, тодішня глава МЗС Японії тоді також провів зустріч із Зеленським.

А минулий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда здійснив візит до Києва у березні минулого року.

Зміна глави уряду Японії

Також нагадаємо, у жовтні на посаду нового глави уряду Японії вступив Сігеру Ісіба. Це сталося після того, як у серпні тодішній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про відставку. Він відмовився брати участь у виборах очільника правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП).

Після цього керівником політсили наприкінці вересня був обраний Сігера Ісіба. Згодом парламент затвердив його новим прем'єром країни.

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