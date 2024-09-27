У Японії обрали нового прем'єра: що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Як повідомляє видання, Ісібу обрали головою правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП). Після того як 1 жовтня його затвердить парламент, він стане новим премʼєр-міністром Японії.

Голосування проводили у два тури, бо жодному з девʼяти кандидатів не вдалося набрати більшість голосів.

У другий тур пройшли Ісіба та міністр економічної безпеки Санае Такаїті. Ісіба отримав 215 голосів, Такаїті - 194.

Варто зазначити, що це вже впʼяте, коли Ісіба балотувався на пост глави ЛДП. Раніше він говорив, що це буде його "остання битва" в боротьбі за найвищу посаду в партії.

Що відомо про нового прем'єра Японії

Сігеру Ісіба з 1986 року був членом Палати представників. З 2007 по 2008 рік обіймав посаду міністра оборони Японії, а з 2008 по 2009 рік - міністра сільського, лісового господарства та рибальства.

Також з 2012 по 2014 рік Ісіба був генеральним секретарем Ліберально-демократичної партії (ЛДП).

Ісіба відомий широкою критикою на адресу своєї ж партії. Виступає за зменшення залежності Японії від США, що, на думку аналітиків, може ускладнити відносини з Вашингтоном.

Політик також підтримує створення азіатської версії НАТО та неодноразово говорив, що це "невідкладне питання".

Також Ісіба відомий тим, що виступає за можливість для жінок імператорського дому займати імператорський трон. Це дуже делікатне питання для японського суспільства, що викликає багато суперечок. Більшість членів ЛДП виступають проти цього.

Ісіда також багато і публічно критикував колишнього лідера партії та прем'єр-міністра Фуміо Кісіду, що не дуже прийнято в японській політиці.

Його відверті нападки викликали роздратування всередині партії, але знайшли відгук серед громадськості.