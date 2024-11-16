Глава МИД Японии совершил необъявленный визит в Украину

Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая совершил визит в Украину для переговоров с представителями властей страны. Приезд первого дипломата Японии не был объявлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское информагентство Kyodo .

Глава внешнеполитического ведомства Японии прибыл в Украину после посещения Перу.

В МИД страны Восходящего Солнца рассказали, что этот визит, очевидно, должен "продемонстрировать приверженность Токио Киеву в его противостоянии российской военной агрессии, которая теперь включает северокорейские войска".

Японский министр прибыл на поезде из Польши. В субботу, 16 ноября, он должен встретиться с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Представитель японского министерства рассказал Kyodo, что позже в этот день возможны переговоры Иваи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Этот визит состоялся в тот момент, когда возвращение Дональда Трампа в Белый дом после его победы на президентских выборах в США 5 ноября бросило тень на перспективы финансовой помощи Украине со стороны Большой семи промышленно развитых стран", - говорится в публикации японского информагентства.

Глава МИД Японии Такеши Ивая на востоке Польши едет поездом в Украину 15 ноября 2024 года (фото: kyodonews.net)

Поддержка Украины со стороны Японии

Напомним, Япония вместе со Штатами и другими членами G7 поддерживает Украину, вводя экономические санкции против РФ с начала широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года. Это, в частности, включает в себя замораживание российских активов и запрет на экспорт.

Последний визит в Украину министра иностранных дел Японии был в начале январе. Тогда ведомство возглавляла Йоко Камикава. Добавим, тогдашняя глава МИД Японии тогда также провел встречу с Зеленским.

А прошлый премьер-министр Японии Фумио Кишида совершил визит в Киев в марте прошлого года.

Смена главы правительства Японии

Также напомним, в октябре в должность нового главы правительства Японии вступил Сигеру Исиба. Это произошло после того, как в августе премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об отставке. Он отказался участвовать в выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

После этого руководителем политсилы в конце сентября был избран Сигеру Исиба. Впоследствии парламент утвердил его новым премьером страны.