Зеленський зустрівся із главою МЗС Японії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Twitter.

"Сьогодні в Києві я приймав міністра закордонних справ Японії Йоко Камікаву. Японія - наш дуже важливий і впливовий партнер. Я вдячний за той рівень співпраці, якого ми досягли - справжнє стратегічне партнерство", - заявив він.

При цьому президент подякував Японії за всю цінну допомогу Україні, включно з допомогою в забезпеченні безпеки, сильним лідерством у рамках G7 і на міжнародній арені, а також фінансовою, економічною та гуманітарною допомогою.

Він зазначив, що Японія також надала великий пакет енергетичної допомоги.

"Сьогодні ми обговорили наше подальше співробітництво, включно з Конференцією з відновлення України в лютому, а також наступні спільні кроки в галузі безпеки, спільну роботу над формулою миру та посилення санкцій проти Росії. Я впевнений, що цей рік буде значущим для наших двосторонніх відносин", - додав Зеленський.

Допомога від Японії

Нагадаємо, 7 січня до Києва прибула міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава. В Україні вона зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою, відвідала Бучу та Ірпінь.

Також під час брифінгу з Кулебою міністр повідомила, що Японія виділила 37 млн доларів на системи виявлення дронів для України. Гроші спрямують до трастового фонду НАТО.

Наприкінці грудня державний бюджет України отримав близько 950 млн доларів від Японії у рамках проектів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

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