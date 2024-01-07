ua en ru
Нд, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся із главою МЗС Японії

Неділя 07 січня 2024 19:12
UA EN RU
Зеленський зустрівся із главою МЗС Японії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йоко Камікавою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Twitter.

"Сьогодні в Києві я приймав міністра закордонних справ Японії Йоко Камікаву. Японія - наш дуже важливий і впливовий партнер. Я вдячний за той рівень співпраці, якого ми досягли - справжнє стратегічне партнерство", - заявив він.

При цьому президент подякував Японії за всю цінну допомогу Україні, включно з допомогою в забезпеченні безпеки, сильним лідерством у рамках G7 і на міжнародній арені, а також фінансовою, економічною та гуманітарною допомогою.

Він зазначив, що Японія також надала великий пакет енергетичної допомоги.

"Сьогодні ми обговорили наше подальше співробітництво, включно з Конференцією з відновлення України в лютому, а також наступні спільні кроки в галузі безпеки, спільну роботу над формулою миру та посилення санкцій проти Росії. Я впевнений, що цей рік буде значущим для наших двосторонніх відносин", - додав Зеленський.

Допомога від Японії

Нагадаємо, 7 січня до Києва прибула міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава. В Україні вона зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою, відвідала Бучу та Ірпінь.

Також під час брифінгу з Кулебою міністр повідомила, що Японія виділила 37 млн доларів на системи виявлення дронів для України. Гроші спрямують до трастового фонду НАТО.

Наприкінці грудня державний бюджет України отримав близько 950 млн доларів від Японії у рамках проектів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Японія Війна Росії проти України
NEWS
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту