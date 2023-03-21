Прем'єр Японії прибув до Києва для зустрічі з Зеленським

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні, 21 березня, прибув до Києва з офіційним візитом. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання KYODO.

Візит прем'єра до України підтвердили у Міністерстві закордонних справ Японії. Очікується, що Кісіда та Зеленський обговорять підтримку України.

Поїздку глави японського уряду тримали в таємниці, вона відбулася відразу після зустрічі Кісіди з прем'єром Індії в Нью-Делі. ЗМІ зазначають, що японський прем'єр прилетів до Польщі, де сів у Пшемислі на нічний потяг до Києва.

Варто зазначити, що Фуміо Кісіда останній лідер G7, який відвідує Україну.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр Японії сьогодні прибуде до України та проведе переговори з Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.