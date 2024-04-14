Глава МЗС Польщі закликав США ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю після атаки Ірану

У Польщі після масованої атаки Ірану звернулися до США. Конгрес закликають ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у Twitter (X).

"Браво Ізраїлю за відбиття великої іранської повітряної атаки з кількох напрямків. Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну", - зазначив він.

Сікорський вважає, що найлегше посилити ППО Ізраїлю та підтримати Україну - це ухвалити рішення про продовження фінансування допомоги, яке чекають від Конгресу США.

Нагадаємо, Конгрес США вже протягом багатьох місяців не може дійти згоди щодо продовження фінансування допомоги Україні. Республіканці у Конгресі США блокують рішення.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість того, що США нададуть допомогу Україні в кредит. Він заявив, що Україна погодиться на будь-який варіант.