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Глава МЗС Польщі закликав США ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю після атаки Ірану

Варшава, Неділя 14 квітня 2024 13:51
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Глава МЗС Польщі закликав США ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю після атаки Ірану Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (facebook_com_JankaOchojska)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі після масованої атаки Ірану звернулися до США. Конгрес закликають ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у Twitter (X).

"Браво Ізраїлю за відбиття великої іранської повітряної атаки з кількох напрямків. Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну", - зазначив він.

Сікорський вважає, що найлегше посилити ППО Ізраїлю та підтримати Україну - це ухвалити рішення про продовження фінансування допомоги, яке чекають від Конгресу США.

Нагадаємо, Конгрес США вже протягом багатьох місяців не може дійти згоди щодо продовження фінансування допомоги Україні. Республіканці у Конгресі США блокують рішення.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість того, що США нададуть допомогу Україні в кредит. Він заявив, що Україна погодиться на будь-який варіант.

Масштабна атака Ірану

Іран в ніч на 14 квітня атакував Ізраїль. Атака тривала близько 5 годин. Відомо, що Ізраїль атакували близько 300 безпілотників та ракет. Як заявила ізраїльська армія, більшість повітряних цілей збили.

Іран заявив, що напад на Ізраїль "завершено", а цілі нібито було досягнуто.

Західні ЗМІ пишуть, що наступного тижня Палата представників США розгляне законопроект про підтримку Ізраїлю. Можливо, Конгрес США також проголосує за допомогу Україні.

Детальніше про іранську атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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