Зеленський про можливість допомоги США в кредит: ми погодимося на будь-який варіант

Якщо Сполучені Штати Америки запропонують Україні допомогу в кредит, то "ми погодимося на будь-який варіант".

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

Президент зазначив, що "якби Україні запропонували кредитну допомогу сьогодні чи безкоштовну завтра - ми погодились б на сьогодні".

"Один сенатор нещодавно був. І він каже: А чи ти погодишся на кредитні гроші? Якщо, наприклад, скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш. Я відповів: А для чого ці вибори, якщо немає вибору? Ми погодимось на будь-який варіант", - сказав Зеленський.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нового фінансування допомоги Україні. Через це постачання зброї практично призупинено.

Сенат США вже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні на безоплатній основі. Щоб документ набув чинності, необхідна підтримка Палати представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється навіть виносити таку ініціативу на голосування. Він неодноразово заявляв, що хоче розглядати допомогу Україні у прив'язці до грошей на захист американського кордону від мігрантів.

При цьому видання Politico написало про те, що республіканці Конгресу все більше підтримують ідею надання Україні частини допомоги у кредит.