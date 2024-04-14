Глава МИД Польши призвал США принять помощь Украине и Израилю после атаки Ирана
В Польше после массированной атаки Ирана обратились к США. Конгресс призывают принять помощь Украине и Израилю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Twitter (X).
"Браво Израилю за отражение большой иранской воздушной атаки из нескольких направлений. Сейчас было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить подобными системами Украину", - отметил он.
Сикорский считает, что легче всего усилить ПВО Израиля и поддержать Украину - это принять решение о продолжении финансирования помощи, которое ждут от Конгресса США.
Напомним, Конгресс США уже в течение многих месяцев не может прийти к соглашению о продолжении финансирования помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе США блокируют решение.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность того, что США окажут помощь Украине в кредит. Он заявил, что Украина согласится на любой вариант.
Масштабная атака Ирана
Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль. Атака длилась около 5 часов. Известно, что Израиль атаковали около 300 беспилотников и ракет. Как заявила израильская армия, большинство воздушных целей сбили.
Иран заявил, что нападение на Израиль "завершено", а цели якобы были достигнуты.
Западные СМИ пишут, что на следующей неделе Палата представителей США рассмотрит законопроект о поддержке Израиля. Может быть, Конгресс США также проголосует за помощь Украине.
Детальнее об иранской атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.
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