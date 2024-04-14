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У Конгресі США терміново проголосують підтримку Ізраїлю. Можливо, і допомогу Україні також

Неділя 14 квітня 2024 04:35
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У Конгресі США терміново проголосують підтримку Ізраїлю. Можливо, і допомогу Україні також Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Наступного тижня Палата представників США розгляне законопроект про підтримку Ізраїлю. Це може бути той самий законопроект, в якому також передбачається 60 млрд доларів на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

В суботу керівництво республіканців у Палаті представників оголосило, що наступного тижня палата голосуватиме за законопроект на підтримку Ізраїлю. Атака Ірану викликала нові двопартійні заклики до ухвалення пакету іноземної допомоги, пише американське видання.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників відійде від свого раніше оголошеного розкладу законодавчих засідань, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягує до відповідальності Іран та його терористичних ставлеників", — йдеться у заяві лідера більшості Стіва Скаліса.

З тексту оголошення незрозуміло, за який саме документ голосуватиме Палата представників, чи йдеться саме про пакет допомоги іноземним державам, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Скаліз сказав, що "додаткову інформацію… буде надано".

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден. Республіканці у Конгресі США блокують рішення саме через допомогу Україні.

Вчора, 13 квітня, кандидат в президенти США Дональд Трамп, який має значний вплив на республіканців, натякнув, що підтримає продовження фінансування допомоги Україні. Проте республіканець вважає, що допомога повинна бути не у вигляді "подарунка", а у форматі позики.

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