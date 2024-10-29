Глава МЗС Північної Кореї їде до Росії на тлі повідомлень про відправку військ

Зазначається, що глава МЗС КНДР вирушає до російської столиці з офіційним візитом. При цьому поїзда представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до РФ стала вже другою за шість місяців.

За даними державних ЗМІ КНДР KCNA, делегація на чолі з Чоу вирушила до РФ у понеділок, проте подробиць щодо візиту північнокорейська преса не уточнює.

"Візит глави МЗС КНДР до Російської Федерації відбувається в рамках стратегічного діалогу - після домовленості про зміцнення зв'язків, досягнутої лідерами наших країн під час червневого саміту 2024 року", - йдеться в повідомленні посольства РФ у Пхеньяні в соцмережі.

Відправка військ КНДР у Росії

Візит північнокорейського міністра до РФ відбувається в той момент, коли НАТО приєдналося до заяв Києва, Вашингтона та Сеула із підтвердженням даних про направлення військ КНДР до Росії. У Північноатлантичному альянсі зазначили, що північнокорейські військові підрозділи були розгорнуті, зокрема, в Курській області.

Додамо, 28 жовтня у Пентагоні заявили, що США не запроваджуватимуть нових обмежень на використання Україною американської зброї, якщо КНДР вступить у війну РФ проти України. В Міноборони Штатів заявили, що Північна Корея направила 10 тисяч військових до РФ.

Крім того, президент США Джо Байден назвав ситуацію щодо відправки Пхеньяном війск до Росії "дуже небезпечною".

Як повідомлялося раніше, у Південній Кореї вважають, що КНДР відправила до Росії 3 тисячі військових, а до грудня їх кількість збільшиться до 10 тисяч солдатів.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України на тому тижні повідомляли, що до РФ було перекинуто близько 12 тисяч солдатів КНДР. Частину з них доставили до Курської області.

Між тим у Центрі національного спротиву заявляли, що понад 3 тисячі військових КНДР вже почали злагодження в Курській області. Крім того, у Центрі зазначили, що разом з військовими на полігони привозять співробітників північнокорейського посольства.

А 25 жовтня президент Володимир Зеленський назвав дати, коли перші військові КНДР опиняться в зонах боїв. За його словами, це очікується до кінця цього місяця.