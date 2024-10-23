КНДР направила 3 тисячі військових до Росії для участі у війні, - Південна Корея
Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових. Пхеньян пообіцяв надати близько 10 тисяч солдатів, розгортання яких завершиться до грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Законодавці з Південної Кореї заявили, що КНДР направила 3 тисячі військових до Росії для підтримки сил Кремля у війні проти України. Очікується, що за ними відправлять ще тисячі. Як зазначає видання, ця оцінка вдвічі перевищує попередню.
За словами парламентарів після брифінгу національного розвідувального агентства Південної Кореї, Пхеньян пообіцяв надати загалом близько 10 тисяч військових, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня
"Ознаки навчання військ у Північній Кореї були виявлені у вересні та жовтні. Схоже, що війська зараз розосереджені по кількох навчальних закладах у Росії та адаптуються до місцевого середовища", - сказала член парламентського комітету з розвідки Пак Сун Вон.
Росія попросила солдатів у КНДР
Північна Корея направила військових на територію Росії, щоб згодом відправити їх на війну проти України. Як повідомили у спецслужбах, північнокорейські солдати проходили навчання на чотирьох російських полігонах. У мережі публікували відповідні відео.
Ймовірно, Росія може кинути північнокорейських військових спочатку у курську область.
За даними українських розвідників, Північна Корея могла направити у Росії 11 тисяч солдатів. Як заявив президент України Володимира Зеленського, КНДР може готувати дві бригади військ, в кожній з яких буде по 6 тисяч солдатів.
При цьому керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія може надати КНДР технології для тактичної ядерної зброї в обмін на ракети та війська.
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