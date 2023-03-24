Глава МЗС про ордер на арешт Путіна: почнеться велика закулісна дипломатична битва

Після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна почнеться велика закулісна дипломатична битва за повагу до Римського статуту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком.
"Зараз почнеться велика закулісна дипломатична битва за повагу до Римського статуту. Тут же питання вже навіть не в Путіні чи Україні, а в тому, що якщо будуть відверто зневажати ордер МКС, то це розвалить МКС", - сказав Кулеба.
Тому, за словами міністра, сам Міжнародний кримінальний суд зацікавлений в дотриманні його актів. До того ж, усі країни, які підтримують МКС, включаться в цю битву за забезпечення виконання ордеру.
"Ясно, що ПАР не відмовиться від визиту Путіна, бо це їх союзник. Але, проігнорувати, я не думаю, що ПАР зможе відверто та зухвало його проігнорувати... Краще боротися зі спробами не виконати ордер, чим боротися за те, щоб такий ордер було видано" - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.
Однак, ПАР розглядає варіанти, щоб уникнути арешту Путіна за ордером МКС, хоча раніше вони заявили, що "усвідомлюють юридичні зобов’язання" щодо ордеру Гааги.
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