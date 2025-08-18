Глава МЗС Німеччини назвав головного спонсора війни Росії проти України
Однією з найважливіших проблем для світу є підтримка Китаєм російської військової машини.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Без неї агресивна війна проти України була б неможлива", - сказав він зі своїм японським колегою Такеші Івая в Токіо
Пекін є найбільшим постачальником до Росії так званих товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, а також найбільшим споживачем російської нафти і газу.
Вадефуль також піддав критиці Китай, який неодноразово і відкрито погрожував в односторонньому порядку змінити статус-кво в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях, а також у Тайванській протоці, а також перемістити кордони на свою користь.
"Будь-яка ескалація в цьому чутливому центрі міжнародної торгівлі матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та світової економіки".
Підтримка України перед зустріччю у Вашингтоні
Вадефуль закликав посилити тиск на Росію, включно зі збільшенням допомоги Україні, щоб змусити Москву піти на поступки заради "справедливого і міцного миру".
Вадефуль виступив у Токіо напередодні підготовки президента США Дональда Трампа до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після переговорів Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.
"Ймовірно, не буде перебільшенням сказати, що весь світ дивиться на Вашингтон. Надійні гарантії безпеки мають вирішальне значення", оскільки "Україна повинна бути в змозі ефективно захищати себе навіть після припинення вогню та укладення мирної угоди", - сказав він.
Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та інші європейські лідери зустрілися в неділю, щоб підтримати позицію Зеленського перед зустріччю в Білому домі.
Вони привітали заяви США про гарантії безпеки для України, але заявили, що Київ має бути включеним у будь-які територіальні переговори, а його решта територій має бути захищена.
Ворожий Китай
Нагадаємо, у вересні 2024 року Єнс Столтенберг, який обіймав посаду генсека НАТО, заявив, що Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України. "Китай - це той, хто забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує Росія", - заявив Столтенберг.
Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців вважають Китай ворожою країною. Гірше українці ставляться тільки до Росії та її союзників - Ірану, Білорусі та КНДР.