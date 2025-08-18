Глава МЗС Німеччини назвав головного спонсора війни Росії проти України

Однією з найважливіших проблем для світу є підтримка Китаєм російської військової машини.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Без неї агресивна війна проти України була б неможлива", - сказав він зі своїм японським колегою Такеші Івая в Токіо

Пекін є найбільшим постачальником до Росії так званих товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, а також найбільшим споживачем російської нафти і газу.

Вадефуль також піддав критиці Китай, який неодноразово і відкрито погрожував в односторонньому порядку змінити статус-кво в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях, а також у Тайванській протоці, а також перемістити кордони на свою користь.

"Будь-яка ескалація в цьому чутливому центрі міжнародної торгівлі матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та світової економіки".

Підтримка України перед зустріччю у Вашингтоні

Вадефуль закликав посилити тиск на Росію, включно зі збільшенням допомоги Україні, щоб змусити Москву піти на поступки заради "справедливого і міцного миру".

Вадефуль виступив у Токіо напередодні підготовки президента США Дональда Трампа до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після переговорів Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

"Ймовірно, не буде перебільшенням сказати, що весь світ дивиться на Вашингтон. Надійні гарантії безпеки мають вирішальне значення", оскільки "Україна повинна бути в змозі ефективно захищати себе навіть після припинення вогню та укладення мирної угоди", - сказав він.

Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та інші європейські лідери зустрілися в неділю, щоб підтримати позицію Зеленського перед зустріччю в Білому домі.

Вони привітали заяви США про гарантії безпеки для України, але заявили, що Київ має бути включеним у будь-які територіальні переговори, а його решта територій має бути захищена.