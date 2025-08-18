Глава МИД Германии назвал главного спонсора войны России против Украины
Одной из важнейших проблем для мира является поддержка Китаем российской военной машины.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Без нее агрессивная война против Украины была бы невозможна", - сказал он со своим японским коллегой Такеши Ивая в Токио
Пекин является крупнейшим поставщиком в Россию так называемых товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а также крупнейшим потребителем российской нефти и газа.
Вадефуль также подверг критике Китай, неоднократно и открыто угрожая в одностороннем порядке изменить статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе, а также переместить границы в свою пользу.
"Любая эскалация в этом чувствительном центре международной торговли будет иметь серьёзные последствия для глобальной безопасности и мировой экономики".
Поддержка Украины перед встречей в Вашингтоне
Вадефуль призвал усилить давление на Россию, включая увеличение помощи Украине, чтобы заставить Москву пойти на уступки ради "справедливого и прочного мира".
Вадефуль выступил в Токио в преддверии подготовки президента США Дональда Трампа к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца после переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.
"Вероятно, не будет преувеличением сказать, что весь мир смотрит на Вашингтон. Надежные гарантии безопасности имеют решающее значение", поскольку "Украина должна быть в состоянии эффективно защищать себя даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения", - сказал он.
Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры встретились в воскресенье, чтобы поддержать позицию Зеленского перед встречей в Белом доме.
Они приветствовали заявления США о гарантиях безопасности для Украины, но заявили, что Киев должен быть включен в любые территориальные переговоры, а его оставшиеся территории должны быть защищены.
Враждебный Китай
Напомним, в сентябре 2024 года Йенс Столтенберг, который занимал пост генсека НАТО, заявил, что Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. "Китай - это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия", - заявил Столтенберг.
Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев считают Китай враждебной страной. Хуже украинцы относятся только к России и ее союзникам - Ирану, Беларуси и КНДР.