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Глава МЗС Литви пояснив, чому Китай не може бути посередником у війні в Україні

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Четвер 06 квітня 2023 15:56
Глава МЗС Литви пояснив, чому Китай не може бути посередником у війні в Україні Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Китай не може виступати мирним посередником у війні Росії проти України, оскільки позиція Пекіна позбавить Київ суверенітету.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми вже бачили, що вони підлаштовуються або хочуть, щоб Росія підлаштувалася під їхню версію світового порядку. І безумовно в цьому світовому порядку Україна не зможе зберегти свій повний суверенітет", - заявив він.

Міністр підкреслив, що Китай уже розглядає Росію "як свого роду супутник".

"І хоча зараз у них його немає, вони планують отримати Росію саме там, де вони хочуть", - заявив Ландсбергіс.

Він відкинув пропозиції китайського уряду про мир в Україні.

"Це не мирний план, абсолютно. Не можна мати повний державний суверенітет і втрачати території", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, у Франції вважають, що через тісні зв'язки з Росією Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" у війні в Україні.

Крім того, за словами Урсули фон дер Ляйєн, відносини Китаю з Європейським союзом залежатимуть від його позиції щодо війни на території України. Пекін має зіграти роль досягненні справедливого світу.

Також президент Єврокомісії зазначила, що Китай хоче встановити новий світовий порядок на свою користь.

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