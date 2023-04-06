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Глава МИД Литвы объяснил, почему Китай не может быть посредником в войне в Украине

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 15:56
Глава МИД Литвы объяснил, почему Китай не может быть посредником в войне в Украине Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Китай не может выступать в качестве мирного посредника в войне России против Украины, поскольку позиция Пекина лишит Киев суверенитета.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы уже видели, что они подстраиваются или хотят, чтобы Россия подстроилась под их версию мирового порядка. И определенно в этом мировом порядке Украина не сможет сохранить свой полный суверенитет", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Китай уже рассматривает Россию "как своего рода спутник".

"И хотя сейчас у них его нет, они планируют получить Россию именно там, где они хотят", - заявил Ландсбергис.

Он отверг предложения китайского правительства о мире в Украине.

"Это не мирный план, абсолютно. Нельзя иметь полный государственный суверенитет и терять территории", - сказал Ландсбергис.

Напомним, во Франции считают, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в войне в Украине.

Кроме того, по словам Урсулы фон дер Ляйен, отношения Китая с Европейским союзом будут зависеть от его позиции по войне на территории Украины. Пекин должен сыграть роль в достижении справедливого мира.

Также президент Еврокомиссии отметила, что Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу.

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