Роль Китаю у війні в Україні вплине на його відносини з ЄС, - президент Єврокомісії

Відносини Китаю з Європейським союзом залежатимуть від його позиції щодо війни на території України. Пекін повинен відіграти роль у досягненні справедливого миру.

Про це заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами президента Європейської комісії, Китай, як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, зобов'язаний відіграти конструктивну роль в просуванні миру, який буде заснований на територіальній цілісності України.

"Будь-який мирний план, який фактично закріплює російські анексії, просто не є життєздатним. Ми повинні бути відвертими в цьому питанні", - додала вона.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що взаємодія Китаю з війною російського диктатора буде визначальним фактором до його відносин з ЄС в майбутньому.