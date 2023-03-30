Китай хоче встановити новий світовий лад на свою користь, - голова Єврокомісії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter .

"Чітка мета Китаю - системна зміна міжнародного порядку з Китаєм у центрі", - зазначила вона на пресконференції перед своїм візитом у Пекін.

Фон дер Ляєн також наголосила, що зараз відносини Євросоюзу з Китаєм залежать від того, як змінюватиметься співпраця Пекіна з Москвою.

"Те, як Китай продовжить взаємодіяти з путінською війною, буде визначальним фактором для відносин ЄС та Китаю у майбутньому", - зазначила вона.

Чиновниця нагадала про те, що з Китаєм пов'язані низка проблем, у тому числі агресія проти Тайваню та порушення прав людини на території КНР.

"Ці ескалаційні дії вказують на Китай, який стає репресивнішим усередині країни і більш напористим за кордоном… Ми стурбовані тим, що стоїть за цим поверненням на світову арену", - додала вона.