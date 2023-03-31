У Франції вважають, що Китай може "змінити правила гри" у війні РФ проти України

У Франції вважають, що, з огляду на тісні зв’язки з Росією, Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" у війні в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це на умовах анонімності розповів високопосадовець Єлисейського палацу.

"Очевидно, що Китай є однією з небагатьох країн на Землі - можливо, єдиною країною у світі, - яка може вплинути на конфлікт, причому для обох сторін", - заявило джерело.

За його словами, майбутній візит Макрона до Китаю стане вирішальною можливістю для Франції та Китаю відновити зв'язок на найвищому рівні після трьох років ізоляції Китаю через пандемію COVID-19.

Високопосадовець додав, що заплановані зустрічі президента Франції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном мають на меті "знайти простір, щоб ми могли спробувати ініціативи, корисні для українського народу, а потім знайти спосіб визначити рішення для припинення цієї війни в середньостроковій перспективі".

Крім того, Макрон та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порушать питання співпраці між ЄС і Китаєм.