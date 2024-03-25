Глава МЗС Литви - Польщі: російські ракети над країнами НАТО потрібно збивати

"Один раз може бути помилкою. Але якщо ми дозволимо їй повторитися, це буде розцінено як заохочення. Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті", - заявив міністр.

Він підкреслив, що порушення російськими ракетами повітряного простору Польщі "відбувається не вперше".

"Уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії, і це також не перший випадок порушення повітряного простору Польщі", - нагадав він.