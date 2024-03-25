Глава МИД Литвы - Польше: российские ракеты над странами НАТО нужно сбивать

"Один раз может быть ошибкой. Но если мы позволим ей повториться, это будет расценено как поощрение. Поэтому мы должны изменить наше отношение и послать очень четкий сигнал, что если такое повторится, то ракеты или беспилотники будут сбиты", - заявил министр.

Он подчеркнул, что нарушение российскими ракетами воздушного пространства Польши "происходит не в первый раз".

"Уже было несколько случаев нарушения воздушного пространства Румынии, и это также не первый случай нарушения воздушного пространства Польши", - напомнил он.